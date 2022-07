Klopp assume que Liverpool apostou todas as fichas em Darwin: "Apaixonámo-nos por ele"

Em entrevista ao site do clube, o técnico alemão deixou muitos elogios ao atacante uruguaio, assim como a Fábio Carvalho, ex-Fulham de Marco Silva.

Nos quartos de final da última edição da Liga dos Campeões, o Benfica foi eliminado pelo Liverpool (4-6 no agregado), mas Darwin Núñez marcou um golo em cada jogo da eliminatória (primeiro na Luz e depois em Anfield) e exibiu-se a altíssimo nível.

Desta forma, o avançado uruguaio convenceu os responsáveis dos reds a avançarem para a sua contratação a troco de 75 milhões de euros mais 25 milhões de euros pelo cumprimento de determinados objetivos. Jurgen Klopp, técnico da formação da cidade dos Beatles, fez questão de recordar todo este processo e deixou inúmeros elogios ao ex-benfiquista.

"Foi verdadeiramente impressionante quando jogou contra nós. Quando se prepara um jogo contra o Benfica, até o tamanho das chuteiras se estuda. Sabíamos tudo sobre o adversário, logo conhecíamos a qualidade do Darwin. Quando o vemos ao vivo, é realmente impressionante. A força e a junção com a técnica, o desejo, as movimentações, os problemas que ele nos causou. Apaixonámo-nos por ele nesses dois encontros. Foi uma delícia vê-lo jogar e apercebemo-nos que havia uma boa hipótese de contratá-lo. Fomos "all-in" e estamos muito satisfeitos por tê-lo aqui", contou o treinador germânico numa entrevista ao site do clube.

Sobre Fábio Carvalho, internacional sub-21 português contratado ao Fulham de Marco Silva, e Calvin Ramsay, defesa escocês que chegou ao Liverpool proveniente do Aberdeen, Klopp foi perentório. "Se tens qualidade e 32 anos, eu estou interessado. Agora, teres qualidade e apenas 18 ou 19 anos, tendo já disputado vários jogos e com influência no desempenho da tua equipa, isso é raro. E ambos têm isso", sublinhou o técnico de 55 anos.