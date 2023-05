Klopp arrepende-se das queixas sobre árbitro: "Abri uma caixa que não queria..."

Klopp fala com os árbitros do Liverpool-Tottenham

Após a vitória caótica do Liverpool sobre o Tottenham (4-3), o treinador festejou de forma polémica na cara do quarto árbitro e acusou Paul Tierney, árbitro principal, de lhe ter proferido palavras "inaceitáveis" aquando da amostragem do cartão amarelo, num episódio que poderá ditar um castigo da FA.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, admitiu esta terça-feira estar arrependido de ter acusado Paul Tierney, árbitro do Liverpool-Tottenham (4-3), de lhe ter proferido palavras "inaceitáveis" aquando da amostragem do cartão amarelo, na sequências do seu festejo polémico frente ao quarto árbitro.

Após a partida frente aos spurs, Klopp já havia explicado a interação, considerando que o quarto árbitro prejudicou os reds durante todo o jogo.

"Eu virei-me de costas no festejo porque o quarto árbitro não acertou nada durante o tempo todo. Eu não lhe disse nada de mal, apenas lhe dei um olhar que foi mau o suficiente. Foi nesse momento que lesionei o músculo, é justo. Mas tirando isso, está tudo bem", referiu na altura, acusando posteriormente o árbitro principal, Paul Tierney, de lhe ter proferido palavras "inaceitáveis" aquando da amostragem do cartão amarelo.

Em resposta, a Associação de Árbitros da Premier League (PGMOL) negou categoricamente o insulto e o jornal Daily Mail assegura que essa reação de Klopp poderá resultar em sanções por parte da Federação Inglesa de Futebol (FA), já que o sindicato dos árbitros vai enviar as imagens e o áudio das interações do técnico com os árbitros, assim como dos seus comentários sobre Paul Tierney.

Questionado sobre o assunto, Klopp lamentou que o foco da partida se tenha envolto sobre si, ao invés do resultado, garantindo ainda que não mentiu nas suas declarações iniciais sobre o árbitro da partida.

"Toda a situação não devia ter acontecido, foi fruto da emoção, da raiva. Foi por isso que celebrei da forma que celebrei. Aconteceu uma situação com Mo [Salah], que não foi falta aos meus olhos. Depois marcámos e isso devia ter sido um momento de felicidade, mas infelizmente ainda estava zangado. Eu não disse nada de mal, gritei: 'Foi sem ti'. Eu não me queria aproximar do quarto árbitro e depois aleijei o músculo. Tentei acalmar-me, não funcionou e fui para as entrevistas e disse o que disse", começou por esclarecer, em conferência de imprensa.

"Eu devia ter dito que ele [Paul Tierney] disse que [a falta de Salah] era para cartão vermelho e que eu não achava isso. A partir desse momento, percebi que abri uma caixa que não queria ter aberto. Tenho a certeza de que Paul Tierney não o faz de propósito, mas nós temos um histórico e isso não pode ser negado. Eu não sou uma pessoa que guarda ressentimentos, mas esta coisas aconteceram em jogos decisivos para nós. Os árbitro estão muito zangados com algumas coisas que disse e dizem que estava a mentir. Eu não devia ter dito algumas coisas, mas ter mentido está fora de questão", completou Klopp.

Quanto à possível sanção que poderá receber da FA, Klopp revelou que ainda não foi contactado pelo organismo, evitando confirmar se vai apresentar recurso caso o castigo se confirme.

"Não sei, o que se está a passar está fora das minhas mãos. Vencemos um jogo por 4-3 de forma espetacular e as únicas manchetes foram sobre mim, arrependo-me imenso disso, não era necessário e não foi o que deveria ter acontecido. Não faço ideia do que vai acontecer agora, ainda não ouvi nada da FA ou dos árbitros. Provavelmente tenho de esperar por um castigo, porque os árbitros pensam que questionei a sua integridade, mas naquele momento, apenas descrevi os meus sentimentos. Não posso dizer mais nada sobre isto, temos de esperar", concluiu.

O Liverpool recebe o Fulham, treinado por Marco Silva, na quarta-feira (20h00), num jogo em atraso da 28.ª jornada da Premier League.

