Klopp arrasa arbitragem após derrota: "É como falar para o meu microondas..."

Liverpool perdeu na casa do Brentford por 1-3 e o técnico dos reds considerou que o terceiro golo visitante foi precedido de falta, pelo que deveria ter sido anulado.

O Liverpool perdeu na segunda-feira por 1-3 na casa do Brentford, em jogo da 19.ª jornada da Premier League. Após a partida, Jurgen Klopp mostrou-se muito desagradado com a exibição da equipa de arbitragem, considerando que o terceiro golo visitante, apontado por Bryan Mbeumo aos 84', deveria ter sido anulado.

"O terceiro golo não deveria ter sido golo, tão simples quanto isso. Se alguma vez jogaste futebol e estiveste em corrida, se te dão um pequeno empurrão tu cais, porque não consegues manter o equilíbrio. Foi isso que aconteceu e deu para ver", criticou o treinador dos reds, na zona de entrevistas rápidas.

"[Os árbitros] forçam as regras nas jogadas ofensivas de bola parada. Não me interpretem mal, é inteligente, mas fazem-no. Se vires essas situações, encontras cinco faltas, mas são tão caóticas que ninguém as vê", acrescentou.

Klopp aproveitou para mandar uma última bicada ao árbitro Stuart Attwell, lamentando a falta de diálogo do juiz no momento do golo final do Brentford.

"A realidade é exatamente a mesma do que se falasse com o meu microondas, não recebes resposta. É sempre a mesma coisa. Antes da temporada, aconselharam-nos que os jogadores devem ter cuidado nestas situações de jogo [bola parada], porque os árbitros estariam atentos. Mas vês estes jogos e quase tudo é permitido ao limite", concluiu.

O Liverpool ocupa a sexta posição da Premier League, com 28 pontos, e poderá vir a ficar mais longe dos lugares que conferem acesso à próxima edição da Liga dos Campeões - encontra-se a quatro pontos do Manchester United (quarto), que tem um jogo a menos.