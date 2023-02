Klopp após mais um jogo do Liverpool sem vencer: "Não foi aceitável..."

Reds foram derrotados em casa do Wolverhampton por três golos sem resposta.

O Liverpool viveu mais um capítulo negativo de uma temporada bem abaixo das expectativas, perdendo em casa do Wolverhampton, na ronda 22 da Premier League. Jurgen Klopp não escondeu a desilusão.

"Sofrer golos cedo não é estranho para nós, mas a forma como os sofremos hoje não foi aceitável. Em alguns momentos, fizemos um jogo extraordinário sem marcar. Não conto com o terceiro golo, porque foi a primeira vez que passaram da linha de meio-campo na segunda parte, mas os outros dois golos...", afirmou à BBC Sport.

"Fomos passivos nos dois golos. Tudo o que queríamos fazer era ser compactos e ativos, mas fomos compactos e passivos. Não sei explicar. Está a faltar liderança [defensiva], mas realmente penso que na situação específica poderíamos e deveríamos ter feito melhor. Não finalizámos bem, falhámos os últimos passes. A intensidade em que jogámos foi boa em alguns momentos, mas colocámo-nos numa posição realmente medíocre nos dois primeiros golos", lamentou.

O Liverpool somou o quarto jogo seguido sem vencer na Premier League, na qual segue a meio da tabela (10.º posto), com 29 pontos. Um autogolo do defesa Matip (cinco minutos) e outro remate certeiro do defesa Craig Dawson (12) acabaram, praticamente, com os reds, ainda sem Diogo Jota, mas com Fábio Carvalho no banco.

No segundo tempo, Rúben Neves concluiu uma transição rápida, aos 71 minutos, selando o triunfo para a equipa de Lopetegui, que hoje apostou de início em outros três lusos: José Sá, Matheus Nunes e Nélson Semedo. Já João Moutinho e Daniel Podence foram lançados no lado anfitrião (15.º, com 20 pontos) no decorrer da segunda parte.