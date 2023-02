Klopp "apaixonado": "Faria tudo, menos tirar a roupa"

Treinador do Liverpool entusiasmado com a exibição e o triunfo no dérbi contra o Everton (2-0)

O Liverpool venceu o dérbi contra o Everton, por 2-0, na partida que marcou o regresso de Jota, e o técnico dos reds, Jurgen Klopp, destacou o ambiente que se viveu em Anfield Road.

"Foi absolutamente fantástico. Estou apaixonado pelos nossos adeptos. Eles ajudaram-nos imenso e os jogadores corresponderam. O que quer que os adeptos quisessem que eu fizesse esta noite, eu tê-lo-ia feito, menos tirar a minha roupa! O ambiente que criámos aqui foi de loucos e correspondemos. Os adeptos mereceram", afirmou o técnico alemão.

Jurgen Klopp on the atmosphere:



"Even before we scored the people were here, it"s insane what kind of atmosphere they created and tonight we delivered." pic.twitter.com/VYYADzVKS2 - Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 13, 2023

"Parecíamos nós mesmos outra vez. Este resultado é um alívio enorme e a partir desde jogo, todos começam a acreditar um pouco mais novamente. Temos de continuar. O desempenho de hoje foi uma declaração, para nós, de que podemos fazer isto mais vezes. Tínhamos de jogar o nosso jogo, foi assim durante 95 minutos e é por isso que merecemos os pontos. Estou aliviado. Foi o principal sentimento. Estou contente com a performance. Era importante fazer o jogo que nós queríamos. Fomos super-dominantes, e os dois golos vieram de contra-ataque. Adorei os dois. Foi o nosso melhor jogo em algum tempo, era o que queríamos", prosseguiu: "O Darwin a todo o gás na jogada do primeiro golo e o segundo golo também foi um contra-ataque maravilhoso. Fomos muito dominantes. Não sei os números, mas devemos ter tido uns 70 por cento de posse de bola."