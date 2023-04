Klopp agradeceu ao Manchester City por só marcar quatro: "Tivemos sorte"

Declarações do treinador do Liverpool, no final do encontro com o Manchester City (4-1)

Jurgen Klopp era um treinador resignado no final do encontro entre Manchester City e Liverpool. Os reds foram goleados, por 4-1, e o técnico alemão agradeceu ao adversário.

"A forma como sofremos os golos é inaceitável. Deixámos o City fazer o que quis, apenas seguimos a bola. Tivemos sorte... Só marcaram mais um golo depois disso, por isso, obrigado", referiu, no final do encontro.

Klopp lembrou ainda que o grupo de trabalho deve usar o encontro do Etihad como exemplo.

"Não há nada de bom a dizer sobre este jogo. Temos de o usar como exemplo para aquilo que não devemos fazer. Estou aqui a tentar explicar o que aconteceu, mas não consigo. Não posso mudar nada agora", atirou.