Klopp afasta-se de Haaland: "Não quero ter nada a ver com isso"

Treinador do Liverpool garante que os reds não estão interessados em contratar Haaland e que não quer ficar ligado a um negócio fechado por valores "loucos".

Erling Haaland é cobiçado por alguns dos maiores tubarões do futebol europeu, mas o Liverpool não é um deles, garante Jurgen Klopp. O treinador dos reds diz que os valores em torno de uma eventual contratação do avançado do Dortmund são absurdos e que não quer estar ligado a um negócio assim.

"Não nos vamos meter nisso. Os valores que estão a ser falados são uma loucura. Não queremos ter nenhuma intervenção nisso, nem sequer pensar nisso. Honestamente, não quero ter nada a ver com isso. Não é nada divertido", confidenciou o técnico alemão numa entrevista ao jornal Bild.