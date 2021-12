Klopp aborda reencontro Liverpool-Gerrard: "Não tem ideia de como se vai sentir"

Steven Gerrard, treinador do Aston Villa e lendário ex-capitão do Liverpool, foi o principal tema da conferência de Imprensa de Jurgen Klopp, esta sexta-feira. O Liverpool recebe o Aston no sábado, em Anfield, às 15h00.

Reencontro: "Eu sei que Gerrard disse "sem sentimentos". Ele é um treinador experiente, está a fazer o trabalho há algum tempo e sabe exatamente como abordar os jogos. Mas ele não tem ideia de como se vai sentir quando entrar no estádio ou sair do banco de suplentes. Vivi isso de forma semelhante na primeira vez que voltei a Mainz. É estranho, gostas de todas as pessoas que encontras e nem sempre é o caso quando vais a algum lugar, mas eu lidei com isso e Stevie vai lidar também."

Amizade: "Ele é amigo de 99,9 por cento das pessoas que trabalham para o Liverpool e 0,1 por cento nunca o conheceu. Nunca ouvi uma palavra negativa sobre Steven Gerrard desde que estou aqui. Conheci-o, é um grande Homem, mas vai querer vir aqui e ganhar o jogo."

Gerrard futuro treinador do Liverpool? "Sim, de certeza. Mas quando é o momento certo para aceitar o trabalho? O Stevie está a sair-se muito bem, ele é muito jovem para um treinador, acho que com certeza vai acontecer e será bom para todos. Não sou eu quem toma este tipo de decisões."

O que fazer para chegar ao posto: "Não sei o que é preciso fazer para te tornares treinador do Liverpool. As pessoas dizem que se tem de ganhar coisas, mas não tenho a certeza disso. Tens que ganhar coisas aqui, não no passado. Podes ganhar coisas no passado e nunca mais ganhar nada."

Treinador: "Não é fácil para um jogador de classe mundial tornar-se um treinador excecional - mas é possível e Stevie tem todas as habilidades e estou muito feliz por ele. Gostamos muito do Steven, mas isso não significa nada neste jogo, somos todos profissionais e daremos tudo o que temos."