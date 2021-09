Klopp: "A verdade é que esperávamos uma proposta em condições por ele no verão..."

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool

Treinador do Liverpool admitiu que os "reds" tentaram vender um dos seus avançados no mercado de verão.

Jurgen Klopp, após o triunfo apertado sobre o Milan, 3-2, em Anfield, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, admitiu que os "reds" pretenderam vender Divock Origi, avançado que foi titular, tendo sido substituído por Sadio Mané aos 63 minutos da partida, já depois de ter assistido Mohamed Salah para o primeiro golo do clube inglês, logo no início da segunda parte (49 minutos).

"A verdade é que estávamos a esperar que este verão chegasse uma proposta em condições por ele, mas claramente as pessoas não veem futebol o suficiente", começou por dizer.

"É um avançado sensacional, hoje [quarta-feira] fez um grande jogo. É muito bom rapaz, será considerado uma lenda quando se for embora [do Liverpool]. Poderia tê-lo feito no verão, mas o futebol está muito louco e parece que se esqueceram de quão bom ele é", concluiu.