Klopp, a camisola da avó e a comichão no regresso dos adeptos a Anfield Road

Treinador do Liverpool recordou a primeira vez que assistiu a um jogo de futebol profissional, a propósito da reabertura de Anfield Road aos adeptos, depois de um longo jejum imposto pela pandemia de covid-19.

A "camisola mais bonita" que Jurgen Klopp teve era parecida com a do Estugarda, mas tricotada pelas mãos da avó para a primeira vez que assistiu a um jogo de futebol profissional. A viagem no tempo, na conferência de imprensa desta sexta-feira do treinador do Liverpool, surgiu a propósito do encontro com o Wolverhampton, no domingo, que marca o regresso dos adeptos a Anfield Road, um estádio com um ambiente extraordinário, em que a multidão respira cada movimento do jogo e vibra de um modo inesquecível. Apenas duas mil pessoas poderão estar no estádio do campeão inglês, ao cabo de uma longa ausência imposta pela pandemia de covid-19. Muitos adeptos dizem que será como ir pela primeira vez ao estádio e foi essa sensação que um jornalista desafiou Jurgen Klopp a reviver.

"Via a equipa da minha terra sempre que possível, mas não era do campeonato. O primeiro jogo de futebol profissional que vi foi cem por cento Estugarda. Era miúdo e a minha avó fez-me uma camisola que parecia a do equipamento do Estugarda. Fazia um bocado de comichão, mas, mesmo assim, foi a camisola mais bonita que tive na vida. Não me lembro do jogo, do adversário, tinha cinco ou seis anos, foi mesmo há muito tempo", contou o treinador alemão, 53 anos: "Lembro-me da excitação, pois não podia ir muitas vezes ao futebol, porque jogava e por outras razões. Mas, quando era possível ir, três ou quatro dias antes já estava todo entusiasmado e depois falava do jogo durante um mês".

Desse tempo ficou outra marca. "Era um bom adepto, apreciava o jogo. Nunca estava zangado no estádio, lembro-me disso", contou Jurgen Klopp, cujo prazer com que vive o jogo conquistou milhões de adeptos, além de títulos. Com o público de volta a Anfield Road, o desejo que deixou foi o de que se "divirtam" com o jogo, e o facto de serem apenas dois mil não lhe pareceu pouco. Pelo contrário, sublinhou, numa outra viagem no tempo, esta a recuar aos relvados alemães dos escalões secundários onde Jurgen Klopp era nome de avançado: "Enquanto futebolista, joguei muitas vezes perante duas mil pessoas e nem sempre estavam bem dispostos, para ser sincero. Duas mil pessoas podem criar um ambiente difícil, lembro-me muito bem disso".