Recordam tempos no Liverpool: "Klopp e o Milner quase se agrediram"

Klavan, defesa estónio, contou um curioso episódio que se passou com o treinador alemão

Ragnar Klavan revelou uma faceta pouco conhecida do treinador alemão Jurgen Klopp.

O episódio aconteceu em 2007, num momento de maior pressão para a equipa. Nessa altura quase trocou agressões com James Milner no balneário do Liverpool.



"Era a minha primeira época no Liverpool. Existia uma pressão enorme sobre a nossa equipa no período entre o natal e o mês de janeiro. Não me lembro contra quem jogámos, acho que foi contra o Sunderland fora de casa. Klopp e o Milner quase se agrediram. Foi na altura do Boxing Day e eles quase chegaram a vias de facto. Vi nos olhos de Klopp que ele estava disposto a ir até ao fim para provar o seu ponto. Estava sob uma enorme pressão", contou o defesa estónio, num podcast chamado Betsafe Eesti.



"Era o meu primeiro ano no Liverpool. Que é que íamos fazer? Era suposto ele ser um bom treinador. És o Jurgen Klopp, o treinador que faz dos seus jogadores verdadeiras estrelas mundiais. A pressão começou a consumi-lo. Não é suposto ser fácil, mas quando não ganhas a uma equipa contra o Sunderland, podes esquecer lutar por algo mais", disse ainda.