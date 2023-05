Kimmich no Barcelona é "muito complicado, mas não impossível"

Fontes do clube catalão confirmaram ao AS que há esperança quanto ao negócio. Martín Zubimendi, da Real Sociedad, considerado muito caro

Sergio Busquets vai deixar um vazio importante no meio campo do Barcelona. Os catalães vão contratar um médio defensivo e a imprensa espanhola dá o nome de Joshua Kimmich como uma possibilidade real.

O médio do Bayern de Munique estaria disposto a cumprir os mesmos passos de Robert Lewandowski, que trocou a Allianz Arena por Camp Nou no último verão. Kimmich tem contrato até 2025 e, portanto, obrigará sempre a um investimento avultado por parte dos catalães.

Ao AS, fonte do Barcelona garantiu que o negócio é "muito complicado, mas não impossível". Os bávaros estariam a exigir 80 milhões de euros, um valor que podia ser amortizado com a oferta de jogadores no pacote, como Ansu Fati ou Ferrán Torres.

Martín Zubimendi, médio da Real Sociedad, é dado há muito como um dos objetivos de Xavi para o lugar. Ainda assim, o clube basco continua a pedir 60 milhões de euros pelo internacional espanhol, um valor considerado demasiado alto pelos responsáveis do Barcelona.