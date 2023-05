Kimmich e os despedimentos no Bayern: "Podiam ter esperado dois, três dias"

Oliver Kahn e Sasa Salihamidzic foram afastados do emblema bávaro. Médio do Bayern ficou surpreendido com o timing da decisão

Joshua Kimmich já reagiu aos despedimentos de Oliver Kahn, diretor executivo, e de Sasa Salihamidzic, diretor desportivo. A dupla foi afastada do clube no mesmo dia da conquista da Bundesliga e o médio ficou surpreendido com o timing.

"Não sabia disso. Claro que ficas surpreendido por ser no dia em que ganhaste o campeonato alemão. Acho que podiam ter esperado mais dois ou três dias", explicou.

Kimmich não quis dizer se achou a decisão da direção boa ou má.

"Não vou julgar se a decisão é boa ou má. Foi divertido garantir o título alemão num final como aquele, mas, depois, receber uma mensagem como aquela? Foi uma montanha-russa de emoções", atirou.