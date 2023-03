Kimmich e Goretzka negam problemas com Nagelsmann: "Foi um choque"

Começou a circular o rumor de que Nagelsmann saiu porque não tinha uma boa relação com alguns jogadores do plantel do Bayern, mas Goretkza e Kimmich dizem que não se aperceberam de tal situação.

A saída de Nagelsmann do Bayern continua a fazer correr muita tinta. Numa conferência de imprensa, Kimmich e Goretzka, pesos pesados do emblema de Munique, reagiram aos acontecimentos, afirmando que Nagelsmann não "perdeu o balneário" e que a equipa está em "todas as provas". Uma análise que contraria a visão dos dirigentes bávaros.

"Estaria a mentir se dissesse que o que aconteceu nos últimos dias não me afetou. Foi extremamente difícil. Tínhamos uma relação muito próxima com o Julian Nagelsmann. Via-o mais do que à minha própria família. Foi um choque. Pessoalmente, não tinha nenhum arrufo com o Julian, mas não sei como era com os outros jogadores", disse Goretzka em declarações à emissora alemã ZDF.

Questionado sobre se Nagelsmann perdeu o balneário, o capitão Kimmich negou: "Não diria isso. Ele saiu, porque não vencemos o suficiente e não tivemos muito sucesso. Ganhamos apenas cinco jogos dos últimos dez. Não tivemos boas exibições, mas não posso dizer que ele perdeu o balneário. Estamos surpreendidos." E sobre Tuchel foi breve: "Não o conheço ainda."