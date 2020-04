Kikin Fonseca chegou a ser ameaçado de morte quando jogava no Benfica

Mexicano conta tudo num podcast mexicano

O mexicano Kikin Fonseca, que atuou no Benfica em 2006/07, contou a um podcast mexicano que, quando estava em Portugal, chegou a ser ameaçado de morte.

"Quando eu jogava em Portugal, houve um empresário croata que me disse: "Olha, Kikin, eu sou o empresário que te trouxe para o Benfica, do Cruz Azul". E eu disse-lhe: "Não, não foste tu, quem me trouxe foi o presidente do Benfica, que falou diretamente com o clube". E ele insistiu: "Eu conheço muito bem o treinador Fernando Santos e se tu não me dás 300 mil euros, já sabes..." Eu nem o conhecia. "Estás louco, eu nem te conheço", começou por contar o antigo avançado, agora com 40 anos e já retirado, ao podcast do site mexicano "TUDN".

"Eu depois fui falar com o treinador e ele disse-me: "Não, eu não tenho nada a ver com essa pessoa". O problema é que ele continuou a ligar-me e inclusive a ameaçar-me de morte. A falar da minha família, a dizer que me conhecia e que se eu não fizesse o que ele queria, etc.", continua a explicar.

Na altura, recorde-se, o empresário croata Zdenko Ilicic chegou a fazer queixa do Benfica à FIFA, reclamando uma verba da transferência do jogador desde o Cruz Azul. A FIFA não lhe deu razão.

"O treinador negou tudo isso, é verdade, mas até acabei por não ter os minutos e as oportunidades que eu merecia. Não sei o que passou, entretanto acabou o campeonato e falaram comigo a dizer que não me queriam mais. E aí chegou a proposta do America. Não digo que tenha nada a ver [com o tal empresário], mas foi estranho", acrescentou Kikin.

