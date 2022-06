Kevin-Prince Boateng anuncia retirada do futebol no final da época

Aos 35 anos, jogador do Hertha de Berlim pretende fechar o capítulo como jogador, independentemente do que possa acontecer a nível coletivo

Kevin-Prince Boateng vai dizer adeus ao futebol no final de 2022/2023. O atual jogador do Hertha de Berlim e antigo atleta de Milan e Barcelona anunciou a decisão ainda antes do início da época.

"Esta é a minha última temporada como jogador de futebol profissional. Não importa o que aconteça. Mesmo que joguemos na Liga dos Campeões no próximo ano - esta é a minha última época", afirmou.

Internacional pelo Gana, Boateng passou por vários campeonatos europeus de referência e por alguns dos maiores clubes do planeta, jogando 15 vezes na sua seleção, incluindo dois Mundiais, e fazendo mais de 40 partidas nas duas principais competições da UEFA.