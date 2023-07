Kessié tem interessado em Itália e pode regressar, mas não ao Milan

Médio eleito por Allegri como o substituto ideal de Pogba na Juventus. Internacional francês deve rumar ao Al Ahli

Paul Pogba deve ser a próxima figura do futebol europeu a rumar à Arábia Saudita. A Juventus já se prepara para a saída do médio e há um jogador do Barcelona no topo da lista de interessados.

De acordo com os espanhóis do Mundo Deportivo, a vecchia signora deve mesmo perder Pogba para o Al Ahli. A vaga deixada em aberto poderá ser ocupada por Frank Kessié, médio do Barcelona e que se mostrou ao futebol europeu em San Siro, com as cores do Milan.

Leia também Portugueses Namoro antigo da Premier League reaparece por João Félix O Manchester United, que tentou a contratação do avançado em janeiro, está de novo em cena pelo português

Kessié, que chegou a Camp Nou no início da última temporada, fez muitos jogos, mas a maior parte como suplente utilizado. Não é, por isso, indispensável para Xavi, ainda que uma cedência não agrade ao Barcelona, que prefere uma venda.