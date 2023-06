Kessié pretendido no futebol árabe

Al Ahli podia oferecer 30 milhões ao Barcelona e dobrar o salário do médio em Camp Nou

A chegada de Gundogan ao Barcelona deixa Frank Kessié com ainda menos espaço. O médio, que aterrou em Camp Nou no verão de 2022, é, por estes dias, pretendido na Arábia Saudita.

Segundo o The Athletic, o antigo jogador do Milan é seguido pelo Al Ahli, que podia chegar a oferecer 30 milhões ao Barcelona e dobrar o atual salário do médio.

Não muitas vezes titular, Kessié mereceu a confiança de Xavi na primeira temporada com a camisola do Barcelona. O internacional pela Costa do Marfim participou em 43 partidas dos catalães.