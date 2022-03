Kessié já terá assinado contrato com o Barcelona até 2026

Médio vai terminar contrato com o Milan e juntar-se ao conjunto de Xavi a partir do início de 2022/2023

Frank Kessié vai mesmo reforçar o Barcelona a partir do próximo ano. Quem o garante é o jornalista Fabrizio Romano, que indicou que o centrocampista já assinou mesmo contrato com os catalães.

Kessié, que termina contrato com o Milan no final desta época, vai ligar-se ao Barcelona até 2026, juntando-se ao conjunto de Xavi a partir do início da próxima época.

O salário do centrocampista será de, pelo menos, seis milhões e meio de euros, podendo este valor sofrer ainda alterações de acordo com alguns bónus e realização de objetivos individuais.