Kessié e Raphinha: o ponto de situação de duas dúvidas para o Barcelona 2023/2024

Médio deve mesmo sair para o estrangeiro, provavelmente regressando ao futebol italiano. Extremo teve uma época de estreia positiva, mas regresso de Messi pode mudar cenário

O Barcelona continua a preparar a próxima temporada. Com o título quase garantido, os catalães começam a estudar entradas e saídas, com Kessié e Raphinha a serem duas das principais dúvidas para 2023/2024.

Como escreve o AS, a situação do médio é um pouco mais clara: como não é um titular, como chegou a custo zero, deve mesmo sair. O regresso a Itália é uma possibilidade, com o Inter a preparar uma proposta.

O caso do extremo brasileiro é diferente. Muitas vezes titular, o antigo jogador do Leeds teve uma época de estreia positiva, com dois dígitos nos golos e nas assistências. Ainda assim, o jogador está ciente que o seu estatuto mudará com a possível chegada de Messi, algo que pode encaminhar uma saída.

O mesmo jornal garante que, no final da temporada, Xavi pretende reunir-se com Kessié para explicar que a saída poderá ser a melhor solução para o clube devido a questões financeiras e não desportivas. Quanto ao caso de Raphinha, o técnico não quer a saída, mas o processo promete ser mais complexo.