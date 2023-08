Kessié deixa Barcelona e é oficializado na Arábia Saudita

Médio costa-marfinense juntou-se a Mahrez, Roberto Firmino, Saint-Maximin e Mendy no Al Ahli, que vai pagar cerca de 15 milhões de euros ao gigante catalão.

O Al Ahli, emblema recém-promovido à principal divisão da Arábia Saudita, anunciou esta quarta-feira a contratação de Franck Kessié, médio costa-marfinense que deixou o Barcelona a troco de cerca de 15 milhões de euros, de acordo com a imprensa espanhola.

O médio costa-marfinense, de 26 anos, junta-se desta forma ao guarda-redes Édouard Mendy (ex-Chelsea), aos extremos Riyad Mahrez (ex-Manchester City) e Allan Saint-Maximin (ex-Newcastle) e ao avançado Roberto Firmino (ex-Liverpool) no lote de reforços de peso do Al Ahli.

Kessié passou apenas uma época no Barça, que o contratou no verão do ano passado ao Milan, registando três golos e as mesmas assistências em 43 jogos e sagrando-se campeão espanhol.