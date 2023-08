Kepa foi hipótese para o Bayern, mas deverá mesmo assinar pelo Real Madrid

Em Espanha garantem que o guarda-redes do Chelsea vai mesmo reforçar o Real Madrid, por empréstimo.

O jornal espanhol Marca garante, este sábado, que Kepa Arrizabalaga está muito perto de ser fechado como reforço do Real Madrid. O jogador do Chelsea, de 28 anos, até estava prestes a ser emprestado ao Bayern, mas a lesão de Thibaut Courtois mudou tudo e levou os merengues a avançarem pelo espanhol.

Segundo aquela publicação, Kepa deverá ser emprestado por uma temporada. O Bayern terá de procurar outra alternativa.

Ainda de acordo com relatos na imprensa espanhola, o favorito dos blancos era Bono, que defende a baliza do Sevilha. O marroquino também via com agrado a mudança, mas o facto de este ter a CAN'2024 para disputar (começa a 5 de janeiro e termina a 28 de janeiro) fez com que o Real Madrid não avançasse, por não querer ficar algumas semanas sem o guarda-redes titular. Além disso, para contratar Bono, o clube madrileno teria de desembolsar uma quantia significativa, o que não acontecerá com Kepa.