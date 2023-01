Kepa arrasado: "Cópia barata de Dibu Martínez"

Guarda-redes espanhol do Chelsea tentou desestabilizar Julián Álvarez, sem sucesso

O encontro entre o Manchester City e o Chelsea, para a Taça de Inglaterra, terminou com triunfo da equipa orientada por Pep Guardiola, por 4-0, e um dos momentos mais comentados foi quando Kepa tentou desestabilizar Julián Álvarez na marcação de uma grande penalidade.

O guarda-redes espanhol aproximou-se do avançado argentino do City e tentou desconcentrá-lo, mas não foi bem sucedido.

Entretanto, Gary Lineker, nos comentários na BBC, já ridicularizou Kepa. "Cópia barata de Dibu Martínez. Creio que o Julián Álvarez lhe deve ter dito 'irmão, venho de ganhar a medalha de ouro no Mundial, não me importa muito o que disseres'."

