Kelvin, herói do FC Porto em 2013, prestes a assinar por novo clube

Extremo brasileiro está perto de reforçar o Botafogo.

Lembra-se de Kelvin, autor do golo que deixou o título de campeão nacional no bolso do FC Porto em 2012/13? Está prestes a mudar de clube no Brasil, avança esta sexta-feira a imprensa local.

De acordo com o Lance, o extremo de 27 anos deverá assinar até fevereiro de 2021 pelo Botafogo, do Rio de Janeiro, depois de ter rescindido com o Avaí.

Kelvin deixou o FC Porto a título definitivo no final de 2018. Já depois de vários empréstimos, a Palmeiras, São Paulo e Vasco da Gama, representou Fluminense e Coritiba, além do Avaí.