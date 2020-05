Kelvin dispensado pela terceira vez em menos de um ano

Ex-FC Porto não tem conseguido afirmar-se por onde passa.

Kelvin, antigo jogador do FC Porto, tem tido um percurso algo agitado desde que saiu dos dragões. Desta feita, após chegar ao Avaí em fevereiro, o brasileiro foi dispensado tendo em vista o equilíbrio das contas, depois da chegada do defesa-direito Renato.

"O planeamento do Avaí foi a montagem daquela equipa no início do ano com a condição de abrir para mais algumas contratações quando começasse a Série B, pois o objetivo do Avaí é regressar para a Série A. Com isso, houve a negociação do Renato", começou por explicar o presidente Francisco Battistotti em entrevista à Rádio Guarujá.

"O departamento de futebol analisou e achou que ele viria a contribuir muito para o Avaí e conversaram com o agente do Kelvin. A substituição do Kelvin pelo Renato foi aprovada pela comissão técnica, pelo Rodrigo, Marquinhos, Diogo e Evando. Nós, simplesmente, acatámos. A gestão tem de ser dessa forma. Tens tem um orçamento para trabalhar e tem de acontecer", concluiu.

De recordar que Kelvin saiu em definitivo do FC Porto em abril de 2019, rumo ao Fluminense, clube com o qual rescindiu em setembro, quando assinou pelo Coritiba. O jogador de 26 anos deixou o clube em dezembro, depois de não chegar a acordo para a renovação, tendo então chegado ao Avaí em fevereiro de 2020, na altura ainda ao comando do português Augusto Inácio. Agora, o ex-FC Porto encontra-se novamente livre.