Kawasaki Frontale conquista quarto título de campeão do Japão em cinco anos

Redação com Lusa

O Kawasaki Frontale conquistou esta quarta-feira o quarto título nas últimas cinco épocas na Liga japonesa de futebol, a quatro jornadas do fim e apesar do empate 1-1, em casa, com o Urawa Reds.

A equipa, já campeã em 2017, 2018 e 2020, soma também o quarto título da sua história, num palmarés em que o domínio na J-League continua a pertencer ao Kashima Antlers, oito vezes campeão, a última das quais em 2016.

A quatro jornadas do final, o Kawasaki Frontale soma 85 pontos, mais 13 do que o Yokohama Marinos, que hoje perdeu na receção ao Gamba Osaka.