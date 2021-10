Loris Karius vai receber guia de marcha definitiva do Liverpool

Última aparição do guardião germânico na baliza do Liverpool ocorreu há três anos e meio. Erros cometidos valeram o afastamento. Contrato finda em julho do próximo ano.

"Emprateleirado" desde 2018, ano em que comprometeu na final da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o Real Madrid, não voltando a somar um minuto pelos reds desde então, Loris Karius será libertado pelo clube em janeiro próximo.

Segundo o jornal britânico "The Mirror", o emblema de Anfield não vai proceder à renovação do contrato do guarda-redes germânico, cuja validade perdura somente até junho de 2022, pelo que a partir de janeiro ficará livre para definir o próprio futuro.

A última aparição de Karius na baliza do Liverpool ocorreu há três anos e meio, no tal jogo de má memória frente ao Real Madrid, na decisão da Liga dos Campeões, por ter sofrido um "frango" aquando do remate de Bale, que daria a glória aos merengues.

Depois, o guardião esteve duas épocas no Besiktas e a última no Union Berlim. Karius ainda integrou, sob ordens do treinador compatriota Jurgen Klopp, os trabalhos de pré-época dos reds, mas não foi utilizado em nenhum encontro de preparação.