Karanka tem novo clube, agora em Israel

Técnico espanhol vai orientar o Maccabi Tel Aviv

Aitor Karanka, treinador espanhol de 49 anos que chegou a ser adjunto de José Mourinho no Real Madrid, vai prosseguir a carreira nos israelitas do Maccabi Tel Aviv. Karanka terminou a ligação ao Granada em novembro e antes orientou Birmingham City, Nottingham Forest e Middlesbrough.

O contrato do técnico espanhol será de ano e meio, até ao verão de 2024.

"Estou emocionado e orgulhoso por fazer parte de um clube com tanta história e tradição como é o Maccabi Tel Aviv. Desde a primeira conversa percebi a ambição do clube e o nível que se espera de mim. Darei tudo para ajudar a equipa", comentou Karanka aos meios do clube.

O Maccabi Tel Aviv é segundo da liga israelita, a seis pontos do Maccabi Haifa.