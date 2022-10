Kanté já foi operado e paragem chega aos quatro meses

Ausência do médio do Chelsea no Mundial do Catar já era conhecida

O futebolista francês N'Golo Kanté foi operado ao músculo da coxa e vai estar afastado dos relvados durante quatro meses, o que confirma a sua ausência do Mundial'2022, informou o Chelsea.

Em comunicado, os 'blues' indicam que o internacional gaulês foi observado por um especialista, sob orientação do departamento médico do clube, e ficou decidido, de comum acordo, que iria submeter-se a uma cirurgia para reparar a lesão.

De acordo com o clube londrino, a operação correu bem e a estimativa para o seu regresso aos relvados ronda os quatro meses.

Confirma-se assim a ausência do médio gaulês, de 31 anos, no Mundial'2022, depois de ter sido um jogador nuclear da seleção francesa que conquistou o Mundial'2018, na Rússia, e nos Europeus de 2016 e 2020.

O médio francês voltou a lesionar-se num dos últimos treinos do Chelsea e o próprio Graham Potter já tinha revelado que o jogador não estaria apto para participar no Mundial do Qatar.

N'Golo Kanté, que soma 53 internacionalizações por França, é jogador do Chelsea desde 2016, ao serviço do qual fez 263 jogos, mas apenas dois na presente época devido a lesão.