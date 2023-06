Kanté compra clube da Bélgica

Médio do Al Ittihad investiu no Royal Excelsior Virton, que desceu à terceira divisão belga.

N"Golo Kanté, médio do Al Ittihad, da Arábia Saudita, é o novo dono do Royal Excelsior Virton, clube que milita na terceira divisão do futebol belga. O anúncio foi feito esta quinta-feira.

"Flavio Becca [antigo dono] e N"Golo Kanté formalizaram o acordo relativo às notícias que circulavam na Imprensa nos últimos dias. O clube de futebol Royal Excelsior Virton passa oficialmente para as mãos de N'Golo Kanté. A operação ficará concluída no dia 1 de julho. (...) Impulsionado pela paixão pelo futebol, a vontade de N'Golo Kanté é continuar a estruturação do clube de forma a consolidar as suas bases, estabilizar e eventualmente voltar a ligar-se à tradição de formação do RE Virton, através da Academia de Jovens", lê-se no comunicado.

O Excelsior Virton deixou na temporada passada o futebol profissional e o objetivo é "garantir o futuro do clube, bem como dar-lhe um novo fôlego."