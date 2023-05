Kanté abre portas à renovação: "É um projeto empolgante"

Médio francês termina contrato no final da presente temporada. Quer voltar aos títulos em Stamford Bridge, depois de uma época para esquecer

N'Golo Kanté termina contrato com o Chelsea no final da presente temporada, mas a ideia do francês parece passar pela continuidade.

"Este é um projeto empolgante. Infelizmente, a época não esteve à altura do Chelsea, mas todos queremos continuar no bom caminho, o de ganhar títulos e o de ter sucesso", explicou, em declarações à Sky Sports.

Associado a vários clubes europeus, como o Barcelona, Kanté, jogador dos blues desde 2016, deve mesmo, então, renovar contrato com o Chelsea até 2025.