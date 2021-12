Kane tem apenas um golo na Premier League: "É muito estranho, não é?"

Antonio Conte, treinador do Tottenham, acredita que o avançado vai dar a volta ao mau momento.

Um golo marcado na Premier League até ao momento diz tudo sobre a temporada bem abaixo do esperado que Harry Kane tem protagonizado. O avançado do Tottenham, depois de muita especulação sobre uma ida para o Manchester City, ainda não voltou à melhor forma, algo que Conte espera que aconteça a qualquer momento.

"É muito estranho, não é? Se compararmos o que fez no passado, isto é muito estranho. Mas também no passado, pela minha experiência como jogador e agora enquanto treinador, isto acontece. Joguei com avançados importantes que, durante muito tempo, não marcaram. E a minha opinião sobre eles não mudou. queria tê-los na minha equipa também quando não marcavam. Se tens Harry Kane na equipa, com certeza que tem sentes mais forte, afirmou o técnico italiano.

Domingo, os spurs jogam com o Liverpool, partida na qual o internacional inglês tentará dar uma resposta ao momento mais cinzento.