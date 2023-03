Kane superou recorde de Rooney: "100 golos? Não está fora de questão"

Kane recebeu a Bota de Ouro de Inglaterra antes do jogo com a Ucrânia

Avançado chegou aos 54 golos e tornou-se no melhor marcador da história da Inglaterra frente à Itália, marcando mais um golo no triunfo diante da Ucrânia, no domingo.

Na semana passada, Harry Kane tornou-se no melhor marcador da história da Inglaterra com o golo que marcou na vitória frente à Itália (2-1), o seu 54.º no total, voltando a faturar por uma vez na vitória frente à Ucrânia (2-0), no domingo, relativa à segunda jornada de qualificação para o Euro'2024.

Antes da partida com os ucranianos, o goleador do Tottenham recebeu a Bota de Ouro de Inglaterra e, após o apito final, foi questionado sobre se, aos 29 anos, considera possível atingir 100 golos ao serviço da seleção.

"Chegar aos 100 será difícil, sem dúvida, mas eu nunca descarto nada. Ainda sou jovem, tenho 29 anos e continuo firme e forte. Quero jogar por Inglaterra o máximo que conseguir. Uma centena não está de fora questão, mas será extremamente duro, teremos de ver como os próximos anos correm", afirmou Kane.

Na presente temporada, o avançado soma 23 golos e quatro assistências em 39 partidas disputadas pelos spurs.