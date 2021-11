Kane sobre a chegada de Conte ao Tottenham: "Cabe-nos a nós não ter desculpas"

Antonio Conte estreou-se no comando do Tottenham com uma vitória por 3-2 na receção ao Vitesse, a contar para a Conference League.

Harry Kane, figura maior do Tottenham, já falou publicamente sobre a contratação de Antonio Conte para o comando técnico, fazendo muitos elogios a um treinador que ganhou tudo e que tem muito para ensinar aos jogadores, defende o avançado.

"O currículo fala por ele. Todos sabem como ele é e o que fez como treinador. Há que respeitar isso. Temos um treinador e um clube que acreditam em nós e esta nomeação demonstra-o definitivamente. Ele traz muita paixão, muita determinação. Ganhou troféus ao mais alto nível com os maiores clubes, por isso todos estão entusiasmados por aprender, entusiasmados por trabalhar sob o seu comando. Não atingimos os níveis que queríamos últimos dois anos e esperamos que este treinador nos possa ajudar a dar-lhe a volta. Mas trata-se de nós e de como o aceitamos, porque ele não tem nada a provar. Ele vai dar-nos tudo o que tem para nos melhorar e agora cabe-nos a nós, jogadores, não ter desculpas. Temos de garantir que em cada minuto das nossas vidas estamos a tentar melhorar e ganhar por esta equipa", admitiu o internacional inglês depois da vitória por 3-2 sobre o Vitesse, na Conference League.

Kane não escondeu que este início de temporada não está a ser o desejado pelos spurs, mas acredita que as coisas podem melhorar agora.

"Não foi o começo que eu queria, a equipa queria ou o clube queria, todos nós sabemos isso. Todos temos de assumir a responsabilidade. Vou continuar a trabalhar e estou realmente entusiasmado por trabalhar com este treinador. Tenho a certeza de que ele me pode melhorar e isso é uma coisa que me satisfaz", acrescentou.