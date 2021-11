Kane recorda um verão quente: "Penso que lidei bem com a situação"

Harry Kane, avançado do Tottenham

Avançado inglês manteve-se no Tottenham depois de muito se ter falado sobre uma saída.

Harry Kane continou esta época ao serviço do Tottenham, depois de muito se ter especulado sobre uma possível saída, sobretudo para o Manchester City. Em declarações ao "The Athletic", o avançado inglês abordou a situação e até considera que lidou bem com ela.

"Falou-se muito durante o verão. Foi a prinmeira vez que me aconteceu na carreira. Faz parte de ser um grande jogador lidar com essas situações e penso que o fiz bem", afirmou.

"Do meu ponto de vista, é fácil para as pessoas encontrar uma desculpa quando não se está em forma ou não se marca tanto como é habitual. Tenho confiança em mim mesmo e trabalhar mais forte é sempre o meu foco quando as coisas não correm bem. Foi assim durante toda a minha carreira", disse ainda Kane.

Esta época, o internacional inglês leva sete golos em 16 jogos realizados.