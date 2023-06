Kane já veste todo de branco, mas não em Madrid: ora veja

Craque inglês encabeçou apresentação do novo equipamento do Tottenham

Harry Kane tem sido apontado como o grande alvo do Real Madrid para a temporada 2023/2024. O Tottenham não promete facilitar a saída da sua principal figura, no entanto, e o avançado já vestiu a nova camisola dos spurs.

O clube londrino apresentou o seu novo equipamento e, à frente, Kane surge todo de branco, mas com o emblema do seu clube de sempre e não com o do Real Madrid. Mensagem subliminar ou uma operação normal de marketing?

Looking at the finer details... pic.twitter.com/GHWXHLdd30 - Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 8, 2023