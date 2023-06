Nacho Fernández, capitão do Real Madrid, aprovou a contratação do goleador inglês do Tottenham, dizendo que a equipa está a precisar de uma fonte de golos após a saída de Karim Benzema para o Al Ittihad.

Nacho Fernández, capitão do Real Madrid, comentou esta segunda-feira os rumores da imprensa espanhola que apontam Harry Kane como o alvo principal dos merengues para este mercado, após a saída de Karim Benzema para o campeão saudita Al Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo.

O central espanhol, de 33 anos, aproveitou para "piscar o olho" a Kylian Mbappé, que será outro do alvo do Real Madrid para 2024, quando ficará com apenas um ano de contrato no PSG.

"Mbappé? Se fosse por mim, iria buscá-lo este verão, logicamente. Foram-se embora jogadores importantes como Karim [Benzema] e precisamos de golos. Harry Kane encaixaria perfeitamente este verão e que venha Mbappé no próximo", referiu, em declarações ao programa "El Chiringuito".

De acordo com a imprensa internacional, Daniel Levy, presidente do Tottenham, exige um valor próximo dos 100 milhões de euros pelo avançado inglês, de 29 anos, que tem contrato com os spurs até ao final da próxima época. Já o Real Madrid só estará disposto a fechar negócio por 80 milhões.