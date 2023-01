Kane e um momento histórico que pode ser atingido no dérbi com o Arsenal

Avançado do Tottenham está a um golo de igualar os 256 de Jimmy Greaves.

O inevitável Harry Kane marcou o golo que valeu uma vitória, muito suada, ao Tottenham na receção ao histórico Portsmouth, que anda, hoje em dia, pela terceira divisão. Servido por Sessegnon, o avançado inglês fez o 1-0 aos 50", no jogo da terceira ronda da Taça de Inglaterra, e chegou aos 255 golos com a camisola dos spurs.

Desta forma, Kane ficou apenas a um remate certeiro de igualar os 256 de Jimmy Greaves, o melhor marcador da história do emblema londrino. O próximo jogo do Tottenham é diante do rival Arsenal e já há a expetativa que o recorde seja batido no dérbi.