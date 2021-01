Acabou o jejum de Mourinho: Kane e Son brilham na vitória do Tottenham sobre o Leeds

Son assistiu para o terceiro golo do Tottenham, marcado pelo defesa Alderweireld

Equipa do técnico José Mourinho começa o ano de 2021 a sorrir, após quatro jornadas sem vencer na Premier League. Avançado sul coreano apontou o centésimo golo pelos spurs

A equipa do Tottenham triunfou, este sábado, em receção à formação do Leeds, por uns expressivos 3-0, num jogo referente à 17.ª jornada da Premier League, com um contributo decisivo de Kane e de Son.

O avançado internacional inglês inaugurou o marcador através da conversão de uma grande penalidade, aos 29 minutos, castigo revisto e validado pelo videoárbitro. Kane fez, assim, o décimo golo na presente edição da Premier League - o 17.º no total da época - e está a dois do líder Salah (Liverpool).

Perto do tempo de descanso da partida realizada em Londres, Harry Kane descaiu ligeiramente para o corredor direito e, com um cruzamento para o coração da grande área do Leeds, assistiu Son para este ampliar a vantagem.

O internacional sul-coreano, outro dos jogadores mais preponderantes da equipa de José Mourinho, apontou, aos 43 minutos, o 12.º golo nesta edição da Premier League, sendo o segundo melhor marcador da prova, e o centésimo desde que joga nos spurs.

A equipa de José Mourinho, que regressou à competição após defrontar o Wolverhampton (o jogo com o Fulham, referente à anterior ronda, foi adiado), não permitiu que a formação de Bielsa discutisse o resultado no segundo tempo.

Pouco depois do recomeço do desafio, o central internacional belga subiu à área, na sequência de um pontapé de canto, e reforçou a vantagem dos spurs, com um cabeceamento certeiro ao primeiro poste, assistido por Son, o melhor do campeonato neste capítulo.

A partida da 17.ª jornada da I Liga inglesa ficou, também, marcada pelas ausências da dupla argentina Erik amela e Lo Celso, por terem, horas antes do apito inicial, testado positivo ao novo coronavírus e nem sequer foram incluídos na ficha de jogo.

Vinícius, avançado emprestado pelo Benfica, substituiu Harry Kane aos 87 minutos e Doherty foi expulso já em tempo de compensação por acumulação de amarelos, pelo que falha o encontro com o Brentford, referente à Taça da Liga, a 5 de janeiro.

O triunfo sobre o Leeds permite à equipa de Mourinho voltar a somar três pontos, após quatro jornadas sem o fazer, e colocar-se, à condição, no terceiro lugar da Premier League, com 29 pontos. O Leeds está na 11.ª posição, com os mesmos 23 pontos, mas ainda pode cair na classificação.

Os portugueses Gedson Fernandes (Tottenham) e Hélder Costa (Leeds) não foram utilizados por Mourinho e Bielsa, respetivamente, permanecendo no banco de suplentes.