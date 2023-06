Kane é prioridade do Real Madrid, dizem em Espanha

Independentemente da continuidade ou não de Karim Benzema, avançado inglês é o grande objetivo dos merengues para 2023/2024

Independentemente da continuidade ou não de Karim Benzema, Harry Kane é o grande objetivo do Real Madrid para a temporada 2023/2024.

Controlada que está a questão Bellingham, os merengues, segundo o AS, querem avançar para a grande figura do Tottenham, uma vez que ainda não sabem se poderão continuar a contar com Benzema por mais uma época.

De acordo com o mesmo jornal, o Real Madrid, ainda assim, olha para Harry Kane e Benzema como dois jogadores perfeitamente compatíveis. Ou seja, caso o francês decida continuar mais um ano, a contratação do inglês não perderia força, bem pelo contrário.

Apesar de Kane fugir ao perfil mais recentemente procurado pelo Real Madrid (jovens, com enorme margem de progressão), o clube merengue acredita que a aposta no inglês é a melhor forma de garantir golos, com ou sem Benzema na equipa.

À partida, Harry Kane não deveria custar menos do que 115 milhões de euros, mas os merengues acreditam que, à medida que o verão vá avançando, o valor pelo avançado possa cair, com a direção do Tottenham a sentir a pressão para consumar o negócio, um ano antes do final do contrato da sua grande figura.