Kane é o objetivo, mas há plano B preparado: a ideia do Manchester United

Avançado do Tottenham continua a ser a prioridade, mas sempre na condição dos spurs falharem o acesso à Champions. Osimhen, nesse caso, passaria a plano B

Bem posicionado na luta por um lugar na Liga dos Campeões, o Manchester United continua a preparar a próxima temporada. A aquisição de um avançado é uma prioridade em Old Trafford e há um nome acima de todos: Harry Kane.

De acordo com o The Sun, o avançado do Tottenham e da seleção inglesa é o principal objetivo sempre e só se os spurs não conseguirem um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões.

Caso isso se venha a verificar, os red devils já têm um plano B bem definido: Victor Osimhen, atual melhor marcador da Serie A, ao serviço do Nápoles.

Wout Weghorst, avançado neerlandês, foi contrato no mercado de janeiro, mas está em Old Trafford por empréstimo do Burnley. A continuar, será sempre como uma alternativa a um destes dois avançados, à partida.