"Kane é jogador de elite, quer ganhar títulos e no Tottenham não vai conseguir"

Harry Kane, avançado do Tottenham e da Seleção inglesa

Ashley Cole e Roy Keane apontam o avançado inglês à saída do Tottenham.

Em foco na seleção inglesa, Harry Kane, tido por muitos como um dos melhores avançados da atualidade, tem os dias contados no Tottenham. Esta é a opinião transmitida por Ashley Cole e Roy Keane, antigos futebolistas que agora desempenham as funções de comentadores televisivos.

"Cada vez que ouço Kane falar sobre o Tottenham, parece feliz, mas também quer ganhar. Vai conseguir ganhar nos 'spurs'? Não me parece. Tem uma grande e importante decisão pela frente", assinalou o antigo lateral de Arsenal e Chelsea, em declarações no canal ITV. Keane, ex-capitão do Manchester United, partilha a mesma visão:

"Kane é um profissional, um jogador de elite, quer ganhar troféus. Vêm aí meses intensos para o Tottenham, com a final da Taça da Liga e a luta pelos quatro primeiros lugares da Premier League. São grandes pontos de interrogação. O que acontecer esta época poderá ditar o futuro. Tem contrato com o Tottenham, claro, mas tem de seguir em frente para conquistar títulos importantes e no Tottenham não vai conseguir", rematou o irlandês.

Esta época, sob a orientação de José Mourinho no norte de Londres, Harry Kane, de 27 anos, já marcou 27 golos em 40 partidas oficiais.