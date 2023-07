"Kane? 100 milhões por um jogador de quase 30 anos é discutível"

Lothar Matthaus, lenda do Bayern, não tem dúvidas quanto à qualidade do avançado inglês do Tottenham, mas lembra que teria saído mais barato aos bávaros se tivessem renovado contrato com Robert Lewandowski há um ano, impedindo a sua saída para o Barcelona.

Numa altura em que Harry Kane, que tem apenas mais um ano de contrato com o Tottenham, tem sido apontado como o grande alvo do Bayern neste mercado, Lothar Matthaus, lenda dos bávaros, demonstrou dúvidas sobre se o seu preço, por volta dos 100 milhões de euros, vale a pena.

Ainda que o descreva como "um dos melhores avançados do mundo" e uma "máquina de fazer golos" na coluna de opinião que detém na Sky Sports, o antigo médio alemão considera que a idade de Kane - celebra 30 anos no final deste mês - é um fator que deve merecer mais atenção.

"Kane é inteligente, corre bem e tem um bom jogo de cabeça, mas se 100 milhões é o preço certo por um jogador de quase 30 anos, isso é discutível", apontou.

Matthaus acrescentou que se o Bayern tivesse impedido a saída de Robert Lewandowski para o Barcelona, há um ano, ao renovar com o goleador polaco, essa operação teria sido bem menos dispendiosa para o clube do que a eventual compra de outro avançado de créditos firmados como Kane.

"Se tivessem estendido [o contrato] de Lewandowski por três anos com um aumento, isso teria sido mais barato do que o ano passado de insatisfação mais a quantidade de temos de gastar em Kane agora", sentenciou.