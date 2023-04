Kamada foi associado ao Benfica e vai mesmo sair do Eintracht Frankfurt

Markus Krosche, diretor desportivo do emblema alemão, confirmou que o jogador de 26 anos deve mesmo sair a custo zero no final da época.

Daichi Kamada vai deixar, ao que tudo indica, o Eintracht Frankfurt no final da temporada. Terminando contrato, o internacional japonês sairá a custo zero, como confirmou o diretor desportivo do clube, Markus Krosche.

"É muito provável que o Kamada não continue connosco", disse, em declarações à televisão alemão ZDF.

O médio, de 26 anos, já foi por várias vezes associado ao Benfica, recorde-se. O Borussia Dortmund é, segundo a imprensa alemã, o principal interessado na contratação do jogador.