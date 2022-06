Kaká prestes a iniciar carreira como treinador

Kaká com a camisola do Real Madrid

O antigo médio ofensivo brasileiro, que se destacou, sobretudo, ao serviço do AC Milan, pode assumir o comando técnico dos sub-20 do São Paulo.

Kaká, ex-futebolista de São Paulo, AC Milan, Real Madrid e Orlando City, prepara-se para encetar o seu percurso como treinador.

À margem de um evento em que participou, na cidade de São Paulo, o antigo internacional pela seleção do Brasil, que termina o curso da UEFA em novembro, revelou que decidirá o seu futuro após essa data. "Faço planeamentos de curto, médio e longo prazo. Para este ano, o objetivo é terminar o curso de gestão desportiva da UEFA, que acabo em novembro. Quero aproveitar ainda o Campeonato do Mundo, outros eventos desportivos e depois decidir, no próximo ano, sobre as oportunidades que aparecerem. Estou muito focado em terminar os estudos e desfrutar", salientou.

Sobre a possibilidade de orientar os sub-20 do São Paulo (Alex Souza já disse que ia deixar o comando técnico da equipa no final da temporada), o ex-atleta, agora com 40 anos, garantiu que quer respeitar os prazos que estipulou. "Não sei quanto tempo o São Paulo tem para decidir, se já tem algum nome para trazer para o lugar do Alex, mas tenho os meus prazos. As conversas com ele (referência a Carlos Belmonte) sempre foram muito claras e sinceras sobre os meus tempos e as minhas etapas", frisou.

Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube tricolor paulista, afirmou recentemente que "não temos nenhum nome definido, mas temos uma relação espetacular, por exemplo, com o Kaká, que tem feito cursos de treinador, de gestão. Temos estado sempre em conversa com ele. Isso não quer dizer que irá suceder ao Alex, mas queremos um nome assim, alguém que tenha ligações ao desporto, que tenha o mesmo perfil que o Alex. O Kaká, quando der início à sua carreira de treinador, será, sem quaisquer dúvidas, um nome que entrará nas cogitações".

Melhor jogador do mundo em 2007, Kaká já possui a licença A de treinador, após ter concluído o curso na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em maio.