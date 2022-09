Kaká: "Melhor memória de Madrid? Isto pode soar estranho, mas foi o dia em que saí"

Declarações de Kaká, antigo médio ofensivo de clubes como o Milan e o Real Madrid, em entrevista ao jornal Marca.

Neymar ainda é a estrela maior do Brasil? "Neymar vai ser o líder do Brasil no Catar'2022, mas é muito importante que tenha jogadores como Vinícius ao seu lado. No Mundial de 2018 ele foi o protagonista mas agora temos o Vini, Raphinha, Richarlison, Antony... que não são jovens promessas, são realidades. Vinícius, por exemplo, é uma estrela em Madrid e marcou um golo na última final da Liga dos Campeões. Isso retira alguma pessão a Neymar, algo que favorece muito os nossos interesses".

Qual é a sua melhor memória de Madrid, tirando festas de títulos? "Isto pode soar estranho, mas o meu dia preferido foi o dia em que foi confirmado que ia sair. Eu falei com Florentino [Pérez] e ele disse-me que me viam como um excelente profissional, que tinha feito todos os possíveis para atingir grandes resultados em Madrid, mas que as lesões e os poucos minutos que o treinador me tinha dado não o permitiram. Isso foi muito satisfatório porque senti que as portas do clube continuaram abertas. É por isso que nunca irão ouvir-me a falar mal de Madrid ou de José Mourinho. Quando eu encontrei Florentino na final da Liga dos Campeões em Paris, este ano, abraçámo-nos".

Do que gostou mais, de o Milan ter vencido a Serie A ou de o Real Madrid ter conquistado a Champions? "Boa pergunta. O Milan já foi o protagonista em Itália durante vários anos e isso foi fenomenal, mas eu vi a final em Paris ao vivo e ter visto o Real Madrid vencer a Liga dos Campeões daquela forma... A verdade é que não consigo decidir".

Nenhum país sul-americano vence o Mundial desde 2002. É desta que o enguiço acaba? "Esperemos que sim, mas o futebol europeu é muito bom. Temos uma desvantagem, que surgiu com o nascimento da Liga das Nações, porque deixámos de poder jogar particulares contra as grandes equipas do Velho Continente e isso torna-nos menos competitivos, na América do Sul o Brasil ganha quase sempre. Isto faz com que fique mais difícil que a equipa cresça, ainda que seja verdade que o Brasil e a Argentina vão para o Mundial numa boa fase e com grandes jogadores. Eu acho que a Argentina vai para lá no seu ponto máximo de maturidade e com um grande treinador. Em suma, tanto o Brasil como a Argentina têm grandes hipóteses de vencer este Mundial".

Qual serão os seus principais adversários? "Especialmente a França, que é um grande adversário, tem jogadores fantásticos e é o campeão em título, ainda que a Espanha e a Alemanha também sejam grandes adversários. Temos de prestar atenção a Portugal, que tem uma boa equipa, embora tenhamos de ver como Cristiano Ronaldo chega ao torneio. E ainda há a Bélgica, claro, que costuma falhar apesar de ter uma grande equipa".