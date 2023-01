Kaká esclarece declarações polémicas sobre Ronaldo: "Errei na forma deselegante..."

Durante o Mundial'2022, Kaká criticou o facto de alguns adeptos brasileiros não valorizarem as antigas glórias do país, dizendo como exemplo que, para muitos, "Ronaldo é só um gordo a andar na rua".

Kaká esclareceu na quinta-feira as declarações polémicas que prestou durante o Mundial'2022, nas quais disse que alguns adeptos brasileiros não valorizam algumas antigas glórias do país, dando como um exemplo: "No Brasil, o Ronaldo é só um gordo a andar na rua".

Por via de uma nota oficial, o antigo criativo canarinho garantiu que essa expressão foi descontextualizada e que nunca pretendeu faltar aos respeito aos adeptos do "Escrete", lamentando a forma como abordou o assunto.

"Durante o Mundial, uma declaração minha foi feita dentro de um contexto, mas infelizmente espalhou-se como uma crítica a todo o povo. Nunca foi essa a minha intenção. Nem poderia ser, principalmente pelo facto de o povo sempre me ter tratado com muito amor. Eu referia-me apenas às pessoas que, naquele momento, torciam contra um ídolo da Seleção. Errei na forma deselegante como falei de um amigo, mas já me desculpei, seguimos juntos em frente", escreveu o antigo jogador do Milan e Real Madrid.

Kaká abordou também a sua ausência no velório de Pelé, que também chegou a ser criticada no seio brasileiro, salientando a importância do "Rei" na sua vida.

"Tenho uma admiração enorme por Pelé, recebi das suas mãos o maior título individual da minha carreira [Bola de Ouro, em 2007]. Naquela noite, disse que só mesmo ele poderia tornar aquele momento ainda melhor. Como brasileiro e amante do futebol, o meu respeito e admiração permanecerão e lamento imenso não ter ido para Santos [local do velório]", destacou.

Kaká terminou a nota revelando que propôs a Gianni Infantino, presidente da FIFA, que o nome de Pelé seja atribuído a um dos prémios concedidos pelo órgão na sua gala anual: "Espero que assim aconteça".