Kaká compara Lukaku a Adriano: "Reúne força física, inteligência e velocidade"

Antigo médio da seleção brasileira comparou o belga a outro ídolo brasileiro do passado.

O momento de forma de Romelu Lukaku tem impressionado. Após marcar três golos nos últimos dois jogos do Chelsea, o avançado belga vai acumulando elogios. Desta feita, foi a vez do antigo médio brasileiro Kaká comparar o ponta de lança a outro ex-jogador brasileiro.

Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, o ex-médio do Milan afirmou que Lukaku faz lembrar Adriano, o "Imperador", que também passou pelo Inter, como o belga. "Lukaku é o avançado número um. Ele lembra-me o Adriano na sua melhor fase. Reúne força física, inteligência e velocidade", disse Kaká.

Com a saída de Lukaku do futebol italiano, onde defendia as cores do Inter, Kaká acredita que o Milan passa a ter mais hipóteses de chegar ao título esta temporada. "Acho que pode ser o momento certo para o Milan. Eles mantiveram a base do plantel, enquanto os outros perderam algumas coisas. A Juventus já não tem Cristiano Ronaldo e o Inter precisa de se reinventar sem Lukaku", analisou.