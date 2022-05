Kahn visa Lewandowski: "O reconhecimento não é uma rua só com um sentido"

Diretor-geral do Bayern reprovou as declarações do internacional polaco.

Robert Lewandowski reiterou na segunda-feira a sua vontade de deixar o Bayern neste mercado de transferências, salientando que a sua história com o emblema bávaro "acabou".

As declarações não caíram bem na direção do clube e Oliver Kahn, diretor-geral, reprovou-as, condenando o caminho escolhido.

"Não consigo explicar o porquê de [Robert Lewandowski] ter escolhido este caminho", começou por afirmar a lenda do Bayern à "Sport1".

"Declarações daquelas em público não levam a lado nenhum. Connosco, foi o melhor jogador do Mundo dois anos consecutivos, acho que ele devia saber aquilo que tem no Bayern. O reconhecimento não é uma rua só com um sentido", concluiu.