Kahn admite: "Tentámos um avançado que jogou esta quarta em Munique"

Frase do CEO do Bayern dá a entender claro interesse do clube em Erling Haaland. Dirigente dos bávaros sente saudades de Lewandowski

Apesar de ter falhado um penálti, Erling Haaland voltou a fazer das suas, marcando no empate do Manchester City em Munique (1-1) que valeu a passagem do campeão inglês às meias-finais da Champions. Oliver Kahn, no final do encontro, deixou a entender que o norueguês era alvo claro do Bayern.

"Tentámos de tudo para contratar um avançado, incluindo um que vimos esta quarta, em Munique. Não conseguimos contratá-lo", referiu o CEO dos bávaros, referindo-se ao melhor marcador do Manchester City.

Kahn admitiu ainda ter saudades de Robert Lewandowski, que saiu no início desta época para o Barcelona.

"Não se pode simplesmente arranjar alguém na Europa como Robert Lewandowski, não há muitos como ele. E, se há um, tem um preço extremamente elevado", explicou.